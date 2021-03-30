Learner Reviews & Feedback for Business Model Canvas للشركات الناشئه by Coursera Project Network
About the Course
في نهاية هذا المشروع سوف تكون قادرا على انشاء business model canvas او BMC لفكرة شركتك الناشئه . بالاضافه لذلك هتقدر تحسب حجم التمويل ال شركتك الناشئة محتاجه ليه وكمان مصاريف الاستهلاك الخاصه بالاصول بتاعة شركتك. و خلال المشروع هتتعلم مهارات اساسيه بال google sheets هتساعدنا في الدراسة الماليه ال هنعملها. المشروع دة للمبتدئين في مجال ريادة الاعمال خاصة الناس ال معندهاش خلفية علمية ليها علاقه بادراة الاعمال. المشروع ده بيديك مقدمه بسيطة عن كيفية تطوير فكرة شركتك الناشئه باستخدام اداة ال BMC. كمان المشروع ده بيعلمك بعض من اساسيات ال Google sheets , ازاي تحسب حجم الاستشمار ال فكرتك محتاجه ليه و كمان ازاي تحسب تكاليف الاستهلاك الخاصة بالشركة بتاعتك.
ملاحظة: تعمل هذه الدورة التدريبية بشكل أفضل للمتعلمين المقيمين في منطقة أمريكا الشمالية. نعمل حاليًا على توفير نفس التجربة في مناطق أخرى....
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