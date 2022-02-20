Learner Reviews & Feedback for Python برنامج لحل لعبة السودوكو بالذكاء الاصطناعى باستخدام by Coursera Project Network
About the Course
فى هذا الكورس الذى يعتمد على التطبيق العملى والذى مدته ساعة واحدة تقريبا ستنشئ أداة لحل لعبة السودوكو باستخدام لغة البرمجة بايثون. هذه المشكلة هي مثال لما يسمى ب Constraint Satisfaction Problem اختصارا (CSP) وتترجم ل مسائل شرط الرضا في مجال الذكاء الاصطناعي. مسائل شرط الرضا هي مشكلة رياضية يجب أن تفي بعدد من القواعد طوال الوقت.
في هذا المشروع ، سوف تستخدم Backtracking Algorithm ويترجم ل التعقب الخلفى لحل CSPs كلعبة السودوكو. Backtracking Algorithm التعقب الخلفى هو algorithm بيستخدم recursion او التكرار بناء حل للمشكلة بشكل تدريجي وإزالة الحلول التي تفشل في تحقيق القيود الخاصة بالمشكلة. في النهاية ستتمكن من استخدام المعرفة المكتسبة من هذا المشروع في مشاريع أكثر تعقيدًا تستخدم هذه التقنيات.
Note: This course works best for learners who are based in the North America region. We’re currently working on providing the same experience in other regions....
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