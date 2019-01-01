Learner Reviews & Feedback for Расчитываем данные в Microsoft Excel by Coursera Project Network
About the Course
К концу этого проекта вы создадите бесплатную учетную запись в Microsoft 365, получите доступ к Microsoft Excel, создадите таблицу с данными, которыми впоследствии сможете манипулировать для расчета сумм, средних сумм, процентов, а также рассчитывать по определенным критериям. Ваши новые навыки помогут вам эффективно оперировать данными и работать с формулами, которые помогут принимать более эффективные управленческие решения в будущем....