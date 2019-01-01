Learner Reviews & Feedback for Знакомимся с основами Pinterest by Coursera Project Network
About the Course
По окончании данного проекта вы создадите аккаунт в Pinterest, скачаете расширение для браузера, узнаете как искать картинки по теме на разных сайтах и добавлять их в свои тематические коллекции в Pinterest, а также как подписаться на других пользователей. Ваши новые навыки пригодятся вам для вдохновения и поиска креативных идей в любом вопросе.
Примечание. Этот курс изначально создан для учащихся из Северной Америки. На данный момент мы адаптируем его и для других регионов....