Learner Reviews & Feedback for كيفيه انشاء شعار باستخدام GIMP by Coursera Project Network
About the Course
فى نهاية هذا المشروع ، سوف تكون قادرًا علي إنشاء شعار باستخدام gimp
سوف تكون قادر علي معرفه كل الادوات المستخدمه في برنامج gimp لإنشاء الشعار
سوف تكون قادر علي تحديد تناسق الألوان وكيفيه إختيارها ,سوف تكون قادر علي التفكير في فكره الشعار قبل تنفيذه بما يناسب المكان المطلوب له الشعار
هذا المشروع موجه إلى من يرغب للدخول في مجال التصميم وإنشاء الشعارات
سوف تكون قادر علي الدخول في عالم التصميم والعمل كمصمم حر , وسوف تكون قادر علي رسم شعار لشركتك او كعمل بمقابل...
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