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Back to كيفيه انشاء شعار باستخدام GIMP

Learner Reviews & Feedback for كيفيه انشاء شعار باستخدام GIMP by Coursera Project Network

About the Course

فى نهاية هذا المشروع ، سوف تكون قادرًا علي إنشاء شعار باستخدام gimp سوف تكون قادر علي معرفه كل الادوات المستخدمه في برنامج gimp لإنشاء الشعار سوف تكون قادر علي تحديد تناسق الألوان وكيفيه إختيارها ,سوف تكون قادر علي التفكير في فكره الشعار قبل تنفيذه بما يناسب المكان المطلوب له الشعار هذا المشروع موجه إلى من يرغب للدخول في مجال التصميم وإنشاء الشعارات سوف تكون قادر علي الدخول في عالم التصميم والعمل كمصمم حر , وسوف تكون قادر علي رسم شعار لشركتك او كعمل بمقابل...
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1 - 2 of 2 Reviews for كيفيه انشاء شعار باستخدام GIMP

By ALI A M A A

Jun 7, 2021

متتاز

By Hamdan S A A

May 29, 2021

good

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