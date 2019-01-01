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Learner Reviews & Feedback for خدمة مدونة غوغل by Coursera Project Network

About the Course

تتعرف عزيزي المتعلّم/الطالب في هذه الدورة التدريبية على كيفية إنشاء مدونة جميلة، مجانًا وبسهولة، وذلك باستخدام خدمة مدونة غوغل. كما تتعلم كيفية تصميم مدونة جميلة بتصميم شيء جديد أو الاختيار من بين مجموعة من النماذج سهلة الاستخدام، وتتسم كلها بتصاميم مرنة، بالإضافة إلى التعرّف على كافة الخدمات المتاحة في مدونة غوغل وكيفية استخدامها وإدارتها والاستفادة منها في مدونتك الخاصة. بعد الانتهاء من الدورة ستتمكن إنشاء مدونتك الخاصة الفريدة من نوعها، وذلك باستخدام خدمة مدونة غوغل....
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