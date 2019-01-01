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Back to فصول غوغل الدراسية - للأساتذة

Learner Reviews & Feedback for فصول غوغل الدراسية - للأساتذة by Coursera Project Network

About the Course

تتعرف عزيزي المتعلّم/الطالب في هذه الدورة التدريبية على أهمية فصول غوغل الدراسية للأساتذة وكيفية الدّخول إليها مجانيّاً لإنشاء صف على شبكة الانترنت. ثم سنتعلّم كيفية إنشاء إعلانات وواجبات مدرسية كالتكاليف والاختبارات والمناقشات التربوية وغيرها. وأخيراً سنتعلّم كيفية إرسال دعوات انضمام للمعلمين وللطّلاب ليتم مشاركة المحتوى المطلوب. بعد الانتهاء من الدورة سيتمكن الأستاذ من المشاركة في النشاط التعليمي الحديث إن كان من ناحية متابعة المواد والامتحانات والوظائف أو من ناحية اللقاءات المباشرة مع التلامذة، وذلك باستخدام خدمة الفصول الدراسية المجانية المُقدّمة من غوغل....
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