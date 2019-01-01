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Learner Reviews & Feedback for فصول غوغل الدراسية - للطلاب by Coursera Project Network

About the Course

تتعرف عزيزي المتعلّم/الطالب في هذه الدورة التدريبية على ثلاث خدمات هي الأهم في انخراطك بالنظام المدرسي والجامعي الحديث القائم على التعلّم عن بعد ( التعلم اونلاين ). والخدمات هي كالتالي: فصول غوغل الدراسية ( غوغل كلاس روم ) ، ولقاءات غوغل ( غوغل مييت ) ، وتطبيق زووم. بعد الانتهاء من الدورة ستتمكن من المشاركة في النشاط التعليمي الحديث إن كان من ناحية متابعة المواد والامتحانات والوظائف أو من ناحية اللقاءات المباشرة مع الأساتذة والمعلّمين....
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