Learner Reviews & Feedback for فصول غوغل الدراسية - للطلاب by Coursera Project Network
About the Course
تتعرف عزيزي المتعلّم/الطالب في هذه الدورة التدريبية على ثلاث خدمات هي الأهم في انخراطك بالنظام المدرسي والجامعي الحديث القائم على التعلّم عن بعد ( التعلم اونلاين ). والخدمات هي كالتالي: فصول غوغل الدراسية ( غوغل كلاس روم ) ، ولقاءات غوغل ( غوغل مييت ) ، وتطبيق زووم. بعد الانتهاء من الدورة ستتمكن من المشاركة في النشاط التعليمي الحديث إن كان من ناحية متابعة المواد والامتحانات والوظائف أو من ناحية اللقاءات المباشرة مع الأساتذة والمعلّمين....