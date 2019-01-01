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Back to تعلّم أساسيات البرمجة بلغة بايثون من خلال التطبيق العملي

Learner Reviews & Feedback for تعلّم أساسيات البرمجة بلغة بايثون من خلال التطبيق العملي by Coursera Project Network

About the Course

في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم أساسيات البرمجة باستخدام لغة بايثون خطوة بخطوة مع الكثير من التدريبات والتطبيق العملي لغة بايثون هي أكثر لغات البرمجة انتشاراً ولها مجالات عديدة مثل علم البيانات وبرمجة تطبيقات المواقع وغيرها في نهاية هذا المشروع سيكون لديك أول برنامج تكتبه بالكامل باستخدام لغة البرمجة بايثون ستقوم في هذا المشروع بالتعرف على النصوص والأرقام وكيفية القيام بالعمليات الحسابية، كما ستقوم باستخدام العديد من الدوال المدمجة في بايثون، ستقوم أيضاً باستخدام محرر النصوص لكتابة برنامجك النهائي...
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