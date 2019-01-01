Learner Reviews & Feedback for Power BI الحصول على البيانات وشكلها ودمجها باستخدام by Coursera Project Network
About the Course
في نهاية هذا المشروع, سوف تتمكن من تحديد أساسيات power BI وكيفية استخدامها.و إنشاء modelو إدخال البيانات من أنواع مختلفة من مصادر البيانات. و سوف أيضًا سوف تتمكن من معالجة البيانات: تقليل عدد البيانات ، ودمج الأعمدة ، واستبدال القيم ، وتغيير أنواع البيانات ، وأخيراً استخدام statistical and standard functions. بالإضافة إلى تعلم كيفية وضع عمود index جديد ، وضم queries مع كل منهم ، و ترتيب مجموعة البيانات وتنظيفها. وأخيرًا ، كيفية تطبيق union و inset و except ودمج بيانات جدولين وإضافة النتائج في جدول جديد.
هذا المشروع الإرشادى مخصص للأشخاص في مجال تحليل البيانات والبيانات. الأشخاص الذين يرغبون في تعلم Power BI. يزودك بالخطوات المهمة لتكون business intelligence specialist....