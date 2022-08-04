Learner Reviews & Feedback for Aruba Network Security Basics for Arabic Speakers by Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company
About the Course
عنوان الدورة: أساسيات أمن الشبكات في أروبا – E-Learning
وصف الدورة:
كيف يتم تشفير الرسائل؟ ما هي البرمجيات الضارة بالضبط وما تقسيماتها؟ ما هي التقنيات التي يمكننا تطبيقها والتي ستسمح للشبكات بالدفاع عن نفسها؟ تعتمد حياتنا وأعمالنا على وجود وصول آمن وموثوق به إلى شبكاتنا، ولكن ما الذي يتطلبه الأمر لضمان هذا الأمان؟ دورة "أساسيات أمن الشبكات في أروبا" هي نقطة انطلاق للأفراد المهتمين بالعمل في مجال أمن الشبكات أو أمن المعلومات ، ولأي شخص يرغب في التعرف على التقنيات الرائدة في أروبا في مجال أمن الشبكات.
لمحة عامة عن الدورة:
في دورة " أساسيات أمن الشبكات في أروبا"، ستتعرف على التهديدات التي تشكل خطرًا على شبكة الحاسوب وتقنيات الأمان المتاحة لتقوية أجهزتك ضد هذه الهجمات. الهدف هو تقديم مقدمة للمفاهيم العامة لأمن المعلومات أو أمن الشبكات مثل تقييم التهديدات، وبروتوكولات أمن المعلومات، ومصادقة المستخدم، وتشفير البيانات.
تعتمد مقاطع الفيديو على بعضها البعض حيث تجمع بين المحاضرة وعرض توضيحي عملي باستخدام معدات أروبا السلكية واللاسلكية. بعد الانتهاء من هذه الدورة، سيكون لديك معرفة أساسية لتنفيذ إجراءات أمن الشبكات على مختلف أجهزة أروبا السلكية واللاسلكية وأساس عام لمفاهيم أمن الشبكات التي يمكن تطبيقها على الشبكات المختلفة بشكل عام....