Learner Reviews & Feedback for أساسيات الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي by Meta
About the Course
تعرَّف على كيفية بدء الإعلان على المنصات، مثل فيسبوك وإنستغرام عن طريق تطوير الإعلانات الفعالة. وتعرَّف على كيفية العمل مع فِرَق التصميم عن طريق التعبير عن جوهر حملتك الإعلانية في موجز إبداعي، وفهم كيفية تأثير سياسات الخصوصية في إعلاناتك. أكمِل الدورة التدريبية بمشروع ستُقدِّم فيه موجزًا إبداعيًا مع أصول ستسلِّمها إلى فريق التصميم لإنشاء حملتك الإعلانية. كما أنك ستُنشئ إعلانك الأول على وسائل التواصل الاجتماعي.
بنهاية هذه الدورة التدريبية، ستتمكن من:
• تحديد لماذا ومتى يجب الاستثمار في الإعلانات المدفوعة على وسائل التواصل الاجتماعي
• فهم تركيبة إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي ومعرفة أوجه الاختلاف بينه وبين المنشورات غير المدفوعة
• تقييم المنصة المناسبة لتشغيل الحملات الإعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي عليها والأمور التي تجعل الإعلان فعالاً
• الإبداع في تقديم العناصر المرئية ونصوص الإعلانات المُقنعة والفعالة على وسائل التواصل الاجتماعي
• تعلُّم كيفية التعاون مع الآخرين بشكل فعال من خلال الموجزات الإبداعية • بناء الفهم التأسيسي للبيانات، والإعلان المستند إلى البيانات، وحماية الخصوصية
• إنشاء إعلان مباشرةً من صفحة نشاطك التجاري على فيسبوك وحساب نشاطك التجاري على إنستغرام
• استخدام إعلانات قصص إنستغرام بفعالية للتواصل مع العملاء
• كتابة موجز إبداعي وإنشاء إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي هذه الدورة التدريبية موجَّهة للأشخاص الذين يريدون التعرُّف على كيفية إنشاء إعلانات وإدارتها على وسائل
التواصل الاجتماعي. لا يلزم أن يتمتع المتعلمون بخبرة تسويقية، ولكن يجب عليهم التمتع بمهارات أساسية ذات صلة بتصفح الإنترنت والحرص على المشاركة والتواصل في وسائل التواصل الاجتماعي. إن من شأن امتلاك حساب على فيسبوك أو إنستغرام تقديم المساعدة، ومن الناحية المثالية ينبغي أن يكون قد أكمل المتعلمون بالفعل الدورة التدريبية الأولى (مقدمة إلى التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي) والدورة التدريبية الثانية (إدارة وسائل التواصل الاجتماعي) في هذا البرنامج....