Learner Reviews & Feedback for Введение в анализ данных с помощью Excel by Rice University
About the Course
Использование Excel широко распространено в отрасли. Это очень мощный инструмент анализа данных, и почти все крупные и малые предприятия используют Excel в своей повседневной работе. Это вводный курс по использованию Excel, который предоставляет знания о работе в Excel с целью ее использования для более продвинутых тем деловой статистики позже. Курс разработан с учетом двух типов учащихся — тех, у кого очень мало функциональных знаний о Excel, и тех, кто регулярно использует Excel, но на периферийном уровне и хочет развить свои навыки. Курс включает в себя базовые операции, такие как импорт данных в Excel с использованием различных форматов данных, организацию и управление данными, а также некоторые более продвинутые функции Excel. В целом, знакомство с функциями Excel проходит на базе простых для понимания примеров, которые демонстрируются таким образом, чтобы учащимся не составило труда понять и применить их.
Для успешного прохождения курсов учащиеся должны иметь доступ к Microsoft Excel 2010 или более поздней версии для Windows.
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НЕДЕЛЯ 1
Модуль 1: Введение в электронные таблицы
В этом модуле вы познакомитесь с использованием электронных таблиц Excel и различными базовыми функциями данных Excel.
Рассматриваемые темы включают:
• Импорт данных в Excel с использованием различных форматов
• Основные функции в Excel, арифметические и различные логические функции
• Форматирование строк и столбцов
• Использование формул в Excel и их копирование с использованием абсолютных и относительных ссылок
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НЕДЕЛЯ 2
Модуль 2: Функции электронной таблицы для организации данных
В этом модуле представлены различные функции Excel для организации и запроса данных. Участники знакомятся с функциями ЕСЛИ, ВПР и ГПР и вложенной функцией ЕСЛИ в Excel.
Рассматриваемые темы включают:
• Функция ЕСЛИ и вложенная функция ЕСЛИ
• ВПР и ГПР
• Функция СЛУЧМЕЖДУ
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НЕДЕЛЯ 3
Модуль 3: Введение в фильтры, сводные таблицы и диаграммы
В этом модуле представлены различные возможности фильтрации данных в Excel. Вы узнаете, как настраивать фильтры для избирательного доступа к данным. Также объясняется очень мощный инструмент обобщения данных, сводная таблица, и мы начинаем вводить функцию построения диаграмм в Excel.
Рассматриваемые темы включают:
• ВПР и рабочие листы
• Фильтрация данных в Excel
• Использование сводных таблиц с категориальными и числовыми данными
• Введение в возможности построения диаграмм в Excel
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НЕДЕЛЯ 4
Модуль 4: Расширенные возможности построения графиков и диаграмм
В этом модуле рассматриваются различные продвинутые методы построения графиков и диаграмм, доступные в Excel. Начиная с различных линейных, столбчатых и круговых диаграмм, мы представляем сводные диаграммы, точечные графики и гистограммы. Вы научитесь понимать эти различные диаграммы и начнете строить их самостоятельно.
Рассматриваемые темы включают:
• Линейные, столбчатые и круговые диаграммы
• Сводные диаграммы
• Точечные графики
• Гистограммы...