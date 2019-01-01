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Back to Введение в анализ данных с помощью Excel

Learner Reviews & Feedback for Введение в анализ данных с помощью Excel by Rice University

About the Course

Использование Excel широко распространено в отрасли. Это очень мощный инструмент анализа данных, и почти все крупные и малые предприятия используют Excel в своей повседневной работе. Это вводный курс по использованию Excel, который предоставляет знания о работе в Excel с целью ее использования для более продвинутых тем деловой статистики позже. Курс разработан с учетом двух типов учащихся — тех, у кого очень мало функциональных знаний о Excel, и тех, кто регулярно использует Excel, но на периферийном уровне и хочет развить свои навыки. Курс включает в себя базовые операции, такие как импорт данных в Excel с использованием различных форматов данных, организацию и управление данными, а также некоторые более продвинутые функции Excel. В целом, знакомство с функциями Excel проходит на базе простых для понимания примеров, которые демонстрируются таким образом, чтобы учащимся не составило труда понять и применить их. Для успешного прохождения курсов учащиеся должны иметь доступ к Microsoft Excel 2010 или более поздней версии для Windows. ________________________________________ НЕДЕЛЯ 1 Модуль 1: Введение в электронные таблицы В этом модуле вы познакомитесь с использованием электронных таблиц Excel и различными базовыми функциями данных Excel. Рассматриваемые темы включают: • Импорт данных в Excel с использованием различных форматов • Основные функции в Excel, арифметические и различные логические функции • Форматирование строк и столбцов • Использование формул в Excel и их копирование с использованием абсолютных и относительных ссылок ________________________________________ НЕДЕЛЯ 2 Модуль 2: Функции электронной таблицы для организации данных В этом модуле представлены различные функции Excel для организации и запроса данных. Участники знакомятся с функциями ЕСЛИ, ВПР и ГПР и вложенной функцией ЕСЛИ в Excel. Рассматриваемые темы включают: • Функция ЕСЛИ и вложенная функция ЕСЛИ • ВПР и ГПР • Функция СЛУЧМЕЖДУ ________________________________________ НЕДЕЛЯ 3 Модуль 3: Введение в фильтры, сводные таблицы и диаграммы В этом модуле представлены различные возможности фильтрации данных в Excel. Вы узнаете, как настраивать фильтры для избирательного доступа к данным. Также объясняется очень мощный инструмент обобщения данных, сводная таблица, и мы начинаем вводить функцию построения диаграмм в Excel. Рассматриваемые темы включают: • ВПР и рабочие листы • Фильтрация данных в Excel • Использование сводных таблиц с категориальными и числовыми данными • Введение в возможности построения диаграмм в Excel ________________________________________ НЕДЕЛЯ 4 Модуль 4: Расширенные возможности построения графиков и диаграмм В этом модуле рассматриваются различные продвинутые методы построения графиков и диаграмм, доступные в Excel. Начиная с различных линейных, столбчатых и круговых диаграмм, мы представляем сводные диаграммы, точечные графики и гистограммы. Вы научитесь понимать эти различные диаграммы и начнете строить их самостоятельно. Рассматриваемые темы включают: • Линейные, столбчатые и круговые диаграммы • Сводные диаграммы • Точечные графики • Гистограммы...
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