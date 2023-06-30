في هذه الدورة التدريبية، ستتعلم كيفية إنشاء إستراتيجية مبيعات واردة ناجحة من خلال التواصل مع العملاء المحتملين الواعدين واكتسابهم. بعد تعلم أساسيات المبيعات الواردة ومسيرة المشتري، سوف تتعلم كيفية تطوير شخصية المشتري الخاصة بك وكذلك العثور على المشترين النشطين وتحديد أولوياتهم. سوف تكتشف كيفية الوصول إلى هؤلاء العملاء المحتملين من خلال إنشاء واستخدام تسلسل حملات التوعية. بعد ذلك، ستستخدم أطر التأهيل لتعريف وتحديد التفاصيل الخاصة بالعملاء المحتملين، بما في ذلك التحديات، الأهداف، الخطط؛ الجدول الزمني والنتائج والآثار؛ الميزانية والسلطة. سوف تتوج هذه الدورة التدريبية بتطبيق معارفك ومهاراتك الجديدة لتصميم عرض تقديمي مخصص للمبيعات ومشروع متعدد الخطوات لتطوير إستراتيجية مبيعات واردة.
المبيعات الواردة
This course is part of مندوب مبيعات HubSpot Professional Certificate
Taught in Arabic
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What you'll learn
كيفية تطوير إستراتيجية مبيعات واردة تستخدم البيع عبر التواصل الاجتماعي
كيفية تحديد العملاء المحتملين والتواصل معهم باستخدام سلاسل التوعية
كيفية إنشاء عرض تقديمي مخصص للمبيعات يجيب على أسئلة العملاء المحتملين ويحفزهم على اتخاذ قرار الشراء
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17 quizzes
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There are 5 modules in this course
في الأسبوع الأول، سوف تتعرف على المبيعات الواردة وأهمية وجود إستراتيجية مبيعات واردة. سوف تتعلم أيضًا كيفية تحديد وتقييم رحلة المشتري لتحسين إستراتيجية المبيعات الخاصة بك.
What's included
9 videos5 readings2 quizzes2 discussion prompts
ستلقي هذا الأسبوع نظرة متعمقة على المرحلة الأولى من المبيعات الواردة. سوف تتعلم كيفية إنشاء نموذج يمثل شخصية المشتري لعميلك المحتمل. سوف تتعلم أيضًا كيفية تحديد المشترين النشطين وتصنيفهم وتحديد أولويات هؤلاء العملاء المحتملين. ستكمل التمرين "إنشاء ملف تعريف العميل المثالي الخاص بك"، وهو الجزء الأول من المشروع الذي ستسلمه في نهاية هذه الدورة التدريبية.
What's included
7 videos3 readings4 quizzes1 discussion prompt
في الأسبوع الثالث، سوف تركز على المرحلة الثانية من إستراتيجية المبيعات الواردة، ألا وهي التواصل. سوف تستكشف طريقة لتحديد نقاط الاتصال المختلفة مع العملاء المحتملين لتحقيق المبيعات الواردة وكيفية إنشاء سلاسل للاتصال بهم. وستتعرَّف أيضًا على كيفية استخدام التكنولوجيا للمساعدة في عملية التواصل الخاصة بك. ستكمل الجزء الثاني من مشروعك النهائي، وهو التواصل مع العملاء المحتملين عبر البريد الإلكتروني.
What's included
8 videos4 readings4 quizzes1 discussion prompt
في هذا الأسبوع ستحتاج إلى مزيد من التعمق في مرحلة الاستكشاف الخاصة بالمبيعات الواردة. سوف تتعلم كيفية استخدام أطر العمل المستخدمة في عملية تأهيل العميل لتحديد التحديات التي تواجه العميل المحتمل ومعرفة أهدافه ورغباته التي يريد أن يحققها وكذلك جدوله الزمني والمزيد لمعرفة ما إذا كان منتجك مناسبًا له أم لا. ستتعلم كيفية استخدام أطر العمل المستخدمة في عملية تأهيل العميل هذه لتحفيز العميل المحتمل على اتخاذ إجراء في عملية البيع. ستكمل أيضًا التمرين الثالث لمشروعك النهائي، أطر العمل المستخدمة في عملية تأهيل العميل لتحويل العميل المحتمل إلى عميل فعلي.
What's included
7 videos7 readings5 quizzes2 discussion prompts
في الأسبوع الأخير ستستكشف المرحلة الأخيرة من إستراتيجية المبيعات الواردة، هي تقديم النصح والمشورة. سوف تتعلم كيفية إنشاء عرض مبيعات مخصص يحفز المشتري ويساعده على تحقيق أهدافه. ستنهي الأسبوع بإكمال مشروعك النهائي، الذي يتكون من التدريبات التي قمت بها خلال الأسابيع السابقة بالإضافة إلى إنشاء نموذج لعرض مبيعات مخصص.
What's included
8 videos7 readings2 quizzes1 peer review1 discussion prompt
Instructor
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