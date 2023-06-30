HubSpot Academy
المبيعات الواردة
HubSpot Academy

المبيعات الواردة

This course is part of مندوب مبيعات HubSpot Professional Certificate

Taught in Arabic

Rachel Sheldon

Instructor: Rachel Sheldon

Included with Coursera Plus

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Course

Gain insight into a topic and learn the fundamentals
Beginner level

Recommended experience

20 hours (approximately)
Flexible schedule
Learn at your own pace

What you'll learn

  • كيفية تطوير إستراتيجية مبيعات واردة تستخدم البيع عبر التواصل الاجتماعي

  • كيفية تحديد العملاء المحتملين والتواصل معهم باستخدام سلاسل التوعية

  • كيفية إنشاء عرض تقديمي مخصص للمبيعات يجيب على أسئلة العملاء المحتملين ويحفزهم على اتخاذ قرار الشراء

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Assessments

17 quizzes

Course

Gain insight into a topic and learn the fundamentals
Beginner level

Recommended experience

20 hours (approximately)
Flexible schedule
Learn at your own pace

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This course is part of the مندوب مبيعات HubSpot Professional Certificate
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  • Learn new concepts from industry experts
  • Gain a foundational understanding of a subject or tool
  • Develop job-relevant skills with hands-on projects
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There are 5 modules in this course

في الأسبوع الأول، سوف تتعرف على المبيعات الواردة وأهمية وجود إستراتيجية مبيعات واردة. سوف تتعلم أيضًا كيفية تحديد وتقييم رحلة المشتري لتحسين إستراتيجية المبيعات الخاصة بك.

What's included

9 videos5 readings2 quizzes2 discussion prompts

ستلقي هذا الأسبوع نظرة متعمقة على المرحلة الأولى من المبيعات الواردة. سوف تتعلم كيفية إنشاء نموذج يمثل شخصية المشتري لعميلك المحتمل. سوف تتعلم أيضًا كيفية تحديد المشترين النشطين وتصنيفهم وتحديد أولويات هؤلاء العملاء المحتملين. ستكمل التمرين "إنشاء ملف تعريف العميل المثالي الخاص بك"، وهو الجزء الأول من المشروع الذي ستسلمه في نهاية هذه الدورة التدريبية.

What's included

7 videos3 readings4 quizzes1 discussion prompt

في الأسبوع الثالث، سوف تركز على المرحلة الثانية من إستراتيجية المبيعات الواردة، ألا وهي التواصل. سوف تستكشف طريقة لتحديد نقاط الاتصال المختلفة مع العملاء المحتملين لتحقيق المبيعات الواردة وكيفية إنشاء سلاسل للاتصال بهم. وستتعرَّف أيضًا على كيفية استخدام التكنولوجيا للمساعدة في عملية التواصل الخاصة بك. ستكمل الجزء الثاني من مشروعك النهائي، وهو التواصل مع العملاء المحتملين عبر البريد الإلكتروني.

What's included

8 videos4 readings4 quizzes1 discussion prompt

في هذا الأسبوع ستحتاج إلى مزيد من التعمق في مرحلة الاستكشاف الخاصة بالمبيعات الواردة. سوف تتعلم كيفية استخدام أطر العمل المستخدمة في عملية تأهيل العميل لتحديد التحديات التي تواجه العميل المحتمل ومعرفة أهدافه ورغباته التي يريد أن يحققها وكذلك جدوله الزمني والمزيد لمعرفة ما إذا كان منتجك مناسبًا له أم لا. ستتعلم كيفية استخدام أطر العمل المستخدمة في عملية تأهيل العميل هذه لتحفيز العميل المحتمل على اتخاذ إجراء في عملية البيع. ستكمل أيضًا التمرين الثالث لمشروعك النهائي، أطر العمل المستخدمة في عملية تأهيل العميل لتحويل العميل المحتمل إلى عميل فعلي.

What's included

7 videos7 readings5 quizzes2 discussion prompts

في الأسبوع الأخير ستستكشف المرحلة الأخيرة من إستراتيجية المبيعات الواردة، هي تقديم النصح والمشورة. سوف تتعلم كيفية إنشاء عرض مبيعات مخصص يحفز المشتري ويساعده على تحقيق أهدافه. ستنهي الأسبوع بإكمال مشروعك النهائي، الذي يتكون من التدريبات التي قمت بها خلال الأسابيع السابقة بالإضافة إلى إنشاء نموذج لعرض مبيعات مخصص.

What's included

8 videos7 readings2 quizzes1 peer review1 discussion prompt

Instructor

Rachel Sheldon
HubSpot Academy
8 Courses2,332 learners

Offered by

HubSpot Academy

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