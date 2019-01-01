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Back to Aruba Networking Basics - Arabic أساسيات شبكات أروبا

Learner Reviews & Feedback for Aruba Networking Basics - Arabic أساسيات شبكات أروبا by Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company

About the Course

في هذه الدورة ستتعلم تعريف شبكات الحاسوب وستستطيع المقارنة بين الشبكات المحلية وشبكات المنطقة الواسعة، وستعرف حالات الاستخدام وأنواع التنفيذ لكل منها. يعتمد الاتصال عبر شبكات الحاسوب على البروتوكولات، بمجرد التعرف على هذه البروتوكولات بشكل جيد ستكون في طريقك لفهم طرق الاتصال في شبكات الحاسوب وستكون مستعدًا بشكل جيد لتعلم الشبكات الافتراضية VLANs وكيفية برمجه و تهيئة محولات الشبكة من نوع Aruba OS-CX Switches. تتضمن هذه الدورة الكثير من التمارين العملية لمساعدتك على فهم المبادئ الأساسية للشبكات....
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