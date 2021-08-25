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Learner Reviews & Feedback for 現代文學導讀：詩、散文、小說 by National Taiwan University

4.6
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29 ratings
8 reviews

About the Course

「現代文學」，又稱白話文學、新文學，起源自五四時期的白話文學運動，更可以上溯到晚清文學革命。其體裁包含詩、散文、小說，而晚清以來的翻譯小說也佔有頗重要的位置。現代作家藉由作品表達他們對新世界、新觀念、新文化的看法，塑造新的審美觀與價值觀，形成豐富多元的文學世界，值得我們細細品味。 本課程依照詩、散文、小說與翻譯小說四類，選取代表作家徐志摩、梁實秋與楊牧、沈從文，以及林紓等，透過作家生平介紹、文類結構分析、經典作品導讀，引導大家認識現代文學的樣貌與特色，並藉此了解如何欣賞文學、體會人文精神。 修習完本課程後，你將可以： 1. 列舉詩歌的形式與特色 2. 列舉散文文體特徵與形式 3. 說明沈從文小說的特色與寫作背景 4. 說明翻譯小說的興起與影響...
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1 - 8 of 8 Reviews for 現代文學導讀：詩、散文、小說

By Jas H

Aug 25, 2021

很好的老师们，现代文学是一个很大的课题。能够以点线面的方式来接触诗歌、散文、小说以及翻译作品，加上老师们深刻又独到的见解，真是听完又觉不够听。想必梁秋实先生说的“馋”，大抵就是这样的罢！

By 徐潔安

Apr 25, 2020

導讀的非常順暢且引人致勝，感受到教授對現代文學的熱情與關鍵的重點解說，讓人想閱讀並了解更多相關作品，感謝分享。

By HUNG H M

Apr 12, 2020

中國文學的世界真的很大，這課程開闊了我的眼界，希望台大能製作更多優質的課程。

謝謝老師們的付出。

By 余美琴

Aug 17, 2019

讓我重溫現代文學,將很多忘記的資料找回來.

By Xu Y

May 21, 2022

很不错

By Kian Y C

May 31, 2020

特别爱散文的介绍，一字一句对文分析，不忘乎纳入现代散文的特点，串联得很好，学习好多。诗，多着墨在徐志摩的生平，希望可已补充更多关于诗篇的解读。翻译小说方面，希望可以提供一些辨别好翻译和烂翻译的定义。小说方面，希望可以对笔法做多点介绍

不过，还是非常感激台湾大学在免费的情况下（不买徽章）提供这门课程。

By GALLON

May 1, 2020

現代文學啟蒙，文中所介紹皆屬時代精選。

By 落枫

Jan 13, 2021

没有课程，都是介绍

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