By Jas H•
Aug 25, 2021
很好的老师们，现代文学是一个很大的课题。能够以点线面的方式来接触诗歌、散文、小说以及翻译作品，加上老师们深刻又独到的见解，真是听完又觉不够听。想必梁秋实先生说的“馋”，大抵就是这样的罢！
By 徐潔安•
Apr 25, 2020
導讀的非常順暢且引人致勝，感受到教授對現代文學的熱情與關鍵的重點解說，讓人想閱讀並了解更多相關作品，感謝分享。
By HUNG H M•
Apr 12, 2020
中國文學的世界真的很大，這課程開闊了我的眼界，希望台大能製作更多優質的課程。
謝謝老師們的付出。
By 余美琴•
Aug 17, 2019
讓我重溫現代文學,將很多忘記的資料找回來.
By Xu Y•
May 21, 2022
很不错
By Kian Y C•
May 31, 2020
特别爱散文的介绍，一字一句对文分析，不忘乎纳入现代散文的特点，串联得很好，学习好多。诗，多着墨在徐志摩的生平，希望可已补充更多关于诗篇的解读。翻译小说方面，希望可以提供一些辨别好翻译和烂翻译的定义。小说方面，希望可以对笔法做多点介绍
不过，还是非常感激台湾大学在免费的情况下（不买徽章）提供这门课程。
By GALLON•
May 1, 2020
現代文學啟蒙，文中所介紹皆屬時代精選。
By 落枫•
Jan 13, 2021
没有课程，都是介绍