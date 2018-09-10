About this Course

9,382 recent views
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 17 hours to complete
Chinese (Traditional)
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 17 hours to complete
Chinese (Traditional)

Instructor

Offered by

Placeholder

National Taiwan University

Syllabus - What you will learn from this course

Content RatingThumbs Up98%(1,075 ratings)
Week
1

Week 1

2 hours to complete

前言 Introduction

2 hours to complete
10 videos (Total 89 min), 1 reading
Week
2

Week 2

2 hours to complete

孔林與始皇陵 The Cemetery of Confucius and Emperor Qin

2 hours to complete
6 videos (Total 58 min)
Week
3

Week 3

2 hours to complete

秦始皇的一生，歷史文獻中的秦始皇（一）The Life of Qin Shi Huang, and Qin Shi Huang in Historical Texts Part I

2 hours to complete
9 videos (Total 94 min)
Week
4

Week 4

2 hours to complete

秦始皇的一生，歷史文獻中的秦始皇（二）The Life of Qin Shi Huang, and Qin Shi Huang in Historical Texts Part II

2 hours to complete
9 videos (Total 95 min)

Reviews

TOP REVIEWS FROM 中國古代歷史與人物：秦始皇（QIN SHI HUANG)

View all reviews

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder