在近代以前，歷史學是培養各種領袖與人才的必備教育，因為它能夠使人對過去「稽其興壞成敗之理」（《史記‧太史公自序》）。「中國古代歷史與人物」這門課程希望回到歷史學的原點，藉由具體的事例，來探索「讀歷史到底有什麼用？」。
中國古代歷史與人物：秦始皇（Qin Shi Huang)National Taiwan University
About this Course
Offered by
National Taiwan University
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Syllabus - What you will learn from this course
前言 Introduction
這門課的原始動機，就是希望打破歷史思維有「標準答案」這種想法，希望同學在上這門課後，都能打破思想的框框，解放各位的思辨能力。在這門課裡，會藉由歷史案例，來向各位示範學習歷史可以如何思維；但希望同學壹定要記得，不要把老師的答案當成是「標準答案」。人文學的本質是思辨，思辨有「好」和「更好」的答案，但根本沒有「標準答案」。
孔林與始皇陵 The Cemetery of Confucius and Emperor Qin
在本模塊中，我們將介紹中國歷史上的兩個重要人物孔子和秦始皇留下的遺產——孔林與秦始皇陵。從孔林與秦始皇陵出發，圍繞這兩個人物探討什麼是成功，什麼是失敗這一主題。在本模塊結束之前，你將要完成一份有趣的同伴互評作業。
秦始皇的一生，歷史文獻中的秦始皇（一）The Life of Qin Shi Huang, and Qin Shi Huang in Historical Texts Part I
《史記 秦始皇本紀》是目前我們所知古文獻裏面對秦始皇一生描寫最全面也是最詳細的一篇文章，也是所有秦始皇傳記的基礎。在本模塊中，我們將通過學習這一歷史文獻來了解秦始皇的一生，並進一步了解秦軍百戰百勝的歷史條件和秘密。
秦始皇的一生，歷史文獻中的秦始皇（二）The Life of Qin Shi Huang, and Qin Shi Huang in Historical Texts Part II
本模塊將繼續學習秦始皇的後半生，在他一統天下後的幾年裏，他的施政方針以及自我評價。最後，我們將探尋秦始皇的失敗究竟從何而來，秦國終究走向了滅亡的原因。
Reviews
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TOP REVIEWS FROM 中國古代歷史與人物：秦始皇（QIN SHI HUANG)
吕师所教导的思辨，受益终生。本课对秦始皇及其它人物做了分析。很多都是自己读史书所不能够悟到的。感谢！
I like the teacher and his teaching style. Learn a lot and inspire me a lot.
It is a really good class. You will get some new idea after listening the lecture. I think anyone who want to understand china should choose the class firstly.
意识到历史知识的正确打开方式，饶有兴趣的看完了整个课程，期间还看完了“大秦帝国-分裂”，不只是商鞅和秦孝公的惺惺相惜，更有古人的气节和魄力，让我心生佩服。这些都要归功于老师的指引，谢谢！
Frequently Asked Questions
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