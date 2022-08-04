تحليل البيانات في سْكِيل: عالج و حلّل البيانات

Offered By
In this Guided Project, you will:
ساعتين
Beginner
No download needed
Split-screen video
Arabic
Desktop only

في نهاية هذا المشروع، ستتعرف إجمالا على برنامج سْكِيل المتخصص في البرمجة ومميزاته، وستتعلم كيف يمكننك تثبيته على جهاز الكومبيوتر واتصاله بالخادم. سيساعدك هذا البرنامج التعليمي على التعرف على بعض الممارسات الأساسية والمباشرة التي ستمكنك من تنفيذ مهام مثل تحديث البيانات على قاعدة بيانات أو استرداد البيانات من قاعدة بيانات. حيث سترى في المهمتين الأخيرتين كيفية معالجة وتنسيق البيانات لتحليلها. وأيضا ستتمرن على ما تعلمته في هذه الدورة بإنجاز مهمتين عمليتين وذك لتطوير مكتسباتك ومهاراتك.

Skills you will develop

  • Dataflow

  • Algorithms

  • Data Analysis

  • SQL

  • SQLServer

Learn step-by-step

In a video that plays in a split-screen with your work area, your instructor will walk you through these steps:

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