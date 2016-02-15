与之前的“竞争策略”(https://www.coursera.org/learn/competitivestrategyzh)相比，“高阶竞争策略”课程将在讲解新课题和新模块的同时，结合更多实际案例并提供更多与学生互动交流的机会。
高阶竞争策略（中文版）Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)
About this Course
Offered by
Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)
As one of Europe's leading research universities, LMU Munich is committed to the highest international standards of excellence in research and teaching. Building on its 500-year-tradition of scholarship, LMU covers a broad spectrum of disciplines, ranging from the humanities and cultural studies through law, economics and social studies to medicine and the sciences.
Syllabus - What you will learn from this course
维护顾客群 Maintaining your Customer Base
本模块中，我们将研究有助于维护客户群的策略。为此，我们将采用分析的方法，以帮助我们了解客户转向竞争对手的点以及竞争对手为获得我们的客户所愿意花费金钱的数量。基于这种了解，我们将得出有助于我们战略性地锁定客户的适用策略。采用该策略时需谨记，客户也可能采取他们自己的策略以避免被锁定，而且我们的竞争对手将寻求使用一些策略来挖走我们的客户。
明智地定价 Determine your Prices Wisely
我们将价格歧视的好处看作是战略工具，有助于我们分清顾客的购买意愿，并且相应地提高效用。然后，我们会学习将价格歧视策略与成功的产品设计相匹配的不同方法，以及制定价格歧视策略的三种不同方式。
保持业务符合竞争规则 Keep Your Business Clean
本模块中，我们将介绍如果想要运行一家公司，必须谨记有某些有权利的外部实体（即所谓的竞争委员会）高度重视和保障竞争。如果您的公司是新公司或者相对较小，外部实体会支持您的公司并提供机会，否则，您的公司可能会被更大的在位公司打垮；如果您的公司已经达到一定的规模，您已获得较大的市场势力，他们也可能为您带来危险。
提高收益 Increase your Returns
本模块中，我们将讨论两个可以用来提高公司收益的非常重要的新概念：网络效应和企业边界。我们将发现，在制定商业策略时考虑这两个概念有助于我们提高策略效果最终提高收益。
Reviews
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TOP REVIEWS FROM 高阶竞争策略（中文版）
very useful course. And thank for professor's clear instruction.
this course is very good. But the Chinese translation sometimes cause misunderstanding, since they made some mistakes.
I've know many skills in competition with many true cases. Thanks!
整体还是不错的，内容详实紧凑，贴近生活，随堂测验也是个不错的，对课程的一个小结。 但是有几点：\n\n1.中文化翻译感觉好深奥啊，不知道是不是我自己对这方面太缺乏知识了，看得有点绕\n\n2.有些视频加载不出字幕，或者只有英文字幕，对于英语不好的来说，有点小困难
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