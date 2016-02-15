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Instructor

Offered by

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Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

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1 hour to complete

维护顾客群 Maintaining your Customer Base

1 hour to complete
8 videos (Total 41 min), 1 reading, 1 quiz
Week
2

Week 2

1 hour to complete

明智地定价 Determine your Prices Wisely

1 hour to complete
8 videos (Total 29 min), 1 reading, 1 quiz
Week
3

Week 3

1 hour to complete

保持业务符合竞争规则 Keep Your Business Clean

1 hour to complete
9 videos (Total 39 min), 1 reading, 1 quiz
Week
4

Week 4

1 hour to complete

提高收益 Increase your Returns

1 hour to complete
11 videos (Total 50 min), 1 reading, 1 quiz

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