在社会学、心理学、教育学、经济学、管理学、市场学等研究领域的数据分析中，结构方程建模是当前最前沿的统计方法中应用最广、研究最多的一个。它包含了方差分析、回归分析、路径分析和因子分析，弥补了传统回归分析和因子分析的不足，可以分析多因多果的联系、潜变量的关系，还可以处理多水平数据和纵向数据，是非常重要的多元数据分析工具。本课程系统地介绍结构方程模型和LISREL软件的应用，内容包括：结构方程分析（包括验证性因子分析）的基本概念、统计原理、在社会科学研究中的应用、常用模型及其LISREL程序、结果的解释和模型评价。学员应具备基本的统计知识（如：标准差、t-检验、相关系数），理解回归分析和因子分析的概念。 注：本课程配套教材为《结构方程模型及其应用》（以LISREL软件为例）。
Structural Equation Model and its Applications | 结构方程模型及其应用 (普通话)The Chinese University of Hong Kong
About this Course
Offered by
The Chinese University of Hong Kong
Founded in 1963, The Chinese University of Hong Kong (CUHK) is a forward looking comprehensive research university with a global vision and a mission to combine tradition with modernity, and to bring together China and the West. CUHK teachers and students hail from all corners of the world. CUHK graduates are connected worldwide through an expansive alumni network.
Syllabus - What you will learn from this course
课程资料
第一课：简介 (參考：第一章 引言)
第二课：探索性与验证性因子分析 (參考：第一章 引言)
第三课：SEM原理 (參考：第二章 结构方程模型简介)
Reviews
- 5 stars80.48%
- 4 stars15.85%
- 3 stars2.43%
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TOP REVIEWS FROM STRUCTURAL EQUATION MODEL AND ITS APPLICATIONS | 结构方程模型及其应用 (普通话)
This is a really good course on SEM. I strongly recommend it!
单打独斗地学完了侯老师的SEM课程，虽然考试通过了，但还需要自己哦反复的练习和琢磨，才能更系统稳固地掌握SEM方法
整个学习过程由浅入深，接受起来不是很困难，适合零基础学习，讲解的很清晰，老师也会及时的对课后疑问进行解答。如果老师能够讲几个从操作到结果分析完整的例子就更好了
老师的课程通俗易懂，听起来不会很枯燥，但是字幕有些地方语序和表达不是很准确，所以有的时候光看字幕会令人有点费解，但是配合老师的讲解会更好理解，还有做课后的测验碰到不会的题可以先接着往下学再做，因为有些题目，内容是从后面的章节抽的。
Frequently Asked Questions
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