التسويق للمشاريع الصغيرة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك
35 ratings
إعداد صفحة الفيسبوك
فهم مميزات الصفحة
الوصول إلى الهدف التسويقي
Showcase this hands-on experience in an interview
35 ratings
إعداد صفحة الفيسبوك
فهم مميزات الصفحة
الوصول إلى الهدف التسويقي
Showcase this hands-on experience in an interview
في نهاية هذا المشروع، سيتعلم المتدربون كيفية استخدام فيسبوك لترويج شركاتهم الصغيرة. سوف يتعلمون أيضاً كيفية إنشاء حساب شخصي وإحترافي أو عملي، بالإضافة إلى إنشاء صفحة أعمال تمثل مشاريعهم و شركاتهم بأفضل طريقة ، وكيفية التفاعل بشكل استباقي و فعال مع جمهورهم المستهدف من خلال مشاركة الصور, العروض الخاصة , المنتجات الجديدة وغيرها. كما سوف نحدد المعلومات الأساسية التي يجب أن تشملها هذه صفحة ليتمكن الزبائن من إيجاد وسائل الاتصال و مكان الشركة أو المتجر أو الموقع الإلكتروني للعمل، وما هي طريقة طلب أو شراء منتج أو حجز الخدمات المروجة. كما سنغطي وسيلة المسنجر وقواعد إدارة البريد واستعمال الردود التلقائية. وكيفية تخطيط ومشاركة المحتوى الخاص بهم، ونشر الإعلانات ودراسة مدى فعالية منشوراتك في جذب الإنتباه والتفاعل من طرف عملاء و زبناء المستقبل وتحليل تقدمهم و معرفة ما أثار فضول زبائنهم. وأخيراً سنتعرف على كيفية استخدام ميزات المعاينة في صفحة نشاطك التجاري لتقييم مدى نجاح إستراتيجية صفحتك وتعرف أكثر على زبونك المثالي ملاحظة: تعمل هذه الدورة التدريبية بشكل أفضل للمتعلمين المقيمين في منطقة أمريكا الشمالية. نعمل حاليًا على توفير نفس التجربة في مناطق أخرى.
التسويق الإلكتروني
تسويق
تسويق الأعمال الصغيرة
وسائل التواصل الاجتماعي
In a video that plays in a split-screen with your work area, your instructor will walk you through these steps:
إعداد صفحة الفيسبوك
إعداد صفحة الفيسبوك مجانا للشركة
فهم مميزات الصفحة
نشر المحتوى والترويج بالصفحة الخاصة بك
Messengerالتوَاصُل مع الزبون عبر
الوصول إلى الهدف التسويقي
Your workspace is a cloud desktop right in your browser, no download required
In a split-screen video, your instructor guides you step-by-step
Because your workspace contains a cloud desktop that is sized for a laptop or desktop computer, Guided Projects are not available on your mobile device.
Guided Project instructors are subject matter experts who have experience in the skill, tool or domain of their project and are passionate about sharing their knowledge to impact millions of learners around the world.
You can download and keep any of your created files from the Guided Project. To do so, you can use the “File Browser” feature while you are accessing your cloud desktop.
At the top of the page, you can press on the experience level for this Guided Project to view any knowledge prerequisites. For every level of Guided Project, your instructor will walk you through step-by-step.
Yes, everything you need to complete your Guided Project will be available in a cloud desktop that is available in your browser.
You'll learn by doing through completing tasks in a split-screen environment directly in your browser. On the left side of the screen, you'll complete the task in your workspace. On the right side of the screen, you'll watch an instructor walk you through the project, step-by-step.
More questions? Visit the Learner Help Center.