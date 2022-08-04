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Google شهادة تقنية المعلومات من Professional Certificate
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Google شهادة تقنية المعلومات من Professional Certificate

هذه هي نقطة انطلاقك إلى مهنة تكنولوجيا المعلومات. في هذا البرنامج، ستتعلم المهارات المطلوبة والتي ستجعلك جاهزًا للعمل في غضون 3 إلى 6 أشهر. ولا يلزم الحصول على درجة علمية أو خبرة سابقة.

Google Career Certificates

Instructor: Google Career Certificates

Top Instructor

5,684 already enrolled

Professional Certificate - 5 course series

Earn a career credential that demonstrates your expertise
4.8

(340 reviews)

Beginner level

Recommended experience

6 months at 10 hours a week
Flexible schedule
Learn at your own pace

What you'll learn

  • ● اكتساب المهارات اللازمة للنجاح في مجال تكنولوجيا المعلومات على مستوى المبتدئين

  • ● تعلم كيفية أداء مهام دعم تكنولوجيا المعلومات اليومية بما في ذلك تجميع الكمبيوتر والشبكات اللاسلكية وتثبيت البرامج وخدمة العملاء

  • ● التعرّف على كيفية توفير دعم شامل للعملاء، بدءًا من تحديد المشكلات إلى استكشاف الأخطاء وإصلاحها وكذلك تصحيح الأخطاء

  • ● تعلم كيفية استخدام الأنظمة بما في ذلك Linux وأنظمة أسماء المجالات وواجهة سطر الأوامر والرمز الثنائي

Skills you'll gain

  • Category: Powershell
  • Category: Network Model
  • Category: Computer Network
  • Category: Operating Systems

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Arabic
Subtitles: Arabic, English,

Professional Certificate - 5 course series

Earn a career credential that demonstrates your expertise
4.8

(340 reviews)

Beginner level

Recommended experience

6 months at 10 hours a week
Flexible schedule
Learn at your own pace

Prepare for a career in Information Technology

  • Receive professional-level training from Google
  • Demonstrate your proficiency in portfolio-ready projects
  • Earn an employer-recognized certificate from Google
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¹Based on Coursera learner outcome survey responses, United States, 2021.

Professional Certificate - 5 course series

أساسيات الدعم الفني

Course 124 hours4.9 (313 ratings)

What you'll learn

Skills you'll gain

Category: File Shortcut
Category: Privacy
Category: Troubleshooting
Category: Operating Systems

أساسيات شبكات الكمبيوتر

Course 233 hours4.7 (56 ratings)

What you'll learn

Skills you'll gain

Category: Subnetwork
Category: Network Layer
Category: Virtual Private Network (VPN)
Category: Switches

أنت وأنظمة التشغيل: كيف تصبح مستخدمًا محترفًا

Course 335 hours4.9 (28 ratings)

What you'll learn

Skills you'll gain

Category: Systems Monitoring
Category: Interfaces
Category: Process State
Category: Troubleshooting

إدارة النظم وخدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

Course 428 hours4.8 (29 ratings)

What you'll learn

Skills you'll gain

Category: Directory Service
Category: Email
Category: Provisioning
Category: Network Service

أمان تكنولوجيا المعلومات: الحماية من الهجمات الرقمية

Course 529 hours4.7 (30 ratings)

What you'll learn

Skills you'll gain

Category: Malware
Category: Cryptography
Category: Disk Encryption
Category: Reverse Proxy

Instructor

Google Career Certificates

Top Instructor

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Offered by

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