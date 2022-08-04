في برنامج الشهادة المكون من 5 دورات تدريبية، ستستعد لوظيفة في مستوى المبتدئين في دعم تكنولوجيا المعلومات من خلال منهج مبتكر طورته شركة Google. فقد أفاد 80% من متعلمي شهادة أخصائي دعم تكنولوجيا المعلومات من Google في الولايات المتحدة عن تأثير وظيفي في غضون 6 أشهر، مثل العثور على وظيفة جديدة أو الحصول على علاوة أو بدء عمل تجاري جديد. البرنامج عبارة عن جزء من برنامج "النمو مع Google"، وهي مبادرة من شركة Google للمساعدة في خلق فرص اقتصادية للجميع. تعرّف على المزيد.
عند إتمام الشهادة، يمكن للمتعلمين المؤهلين للعمل في الولايات المتحدة مشاركة معلوماتهم مباشرةً مع شركة Google، وكذلك أرباب العمل مثل Hulu وInfosys وIntel وWalmart وغيرهم الكثير.
يُعدك هذا البرنامج أيضًا لاختبارات CompTIA A+، وهي شهادة معيار الصناعة لتكنولوجيا المعلومات - ستحصل على اعتماد مزدوج عند إتمام كليهما. من خلال مزيج من محاضرات الفيديو والاختبارات والتدريب العملي في المختبرات، ستتعرّف على مهارات استكشاف الأخطاء وإصلاحها وخدمة العملاء وعمليات الشبكة وأنظمة التشغيل وإدارة النظام والأمان - وهي مهارات تكنولوجيا المعلومات الأساسية المطلوبة لدور المبتدئين. وستتلقى معلومات من موظفي Google الذين كانت أسسهم في دعم تكنولوجيا المعلومات بمثابة منصات انطلاق لحياتهم المهنية. يمكنك إتمام هذا البرنامج في غضون 3 إلى 6 أشهر، عن طريق تخصيص حوالي 5 ساعات في الأسبوع.
هذا البرنامج معتمد من ACE® - عند إتمامه، يمكنك كسب ما يصل إلى 12 درجة جامعية، أي ما يعادل 4 دورات دراسية على مستوى درجة الزمالة.
Applied Learning Project
ستتمتع في برنامج الشهادة المهنية هذا بإمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من التقييمات العملية التي ستساعدك على محاكاة سيناريوهات دعم تكنولوجيا المعلومات في العالم الحقيقي والتي تعتبر بالغة الأهمية للنجاح في مكان العمل.
تتضمن أمثلة التقييمات الافتراضية: تجميع أجهزة الكمبيوتر، ومحاكاة الشبكات، وكتابة وثائق الدعم الفعالة، ومسارات التوجيه والشبكات الفرعية، والشبكات اللاسلكية، وإدارة برامج الجهاز، والمفتاح العام أو التشفير غير المتماثل، والتعامل مع الحوادث، وغيرها المزيد.
ومن خلال اكتساب مهارات تكنولوجيا المعلومات هذه، ستعد نفسك للأدوار والمناصب التي تشمل - محلل الأنظمة، وأخصائي الدعم، ومسؤول قاعدة البيانات، وفني تكنولوجيا المعلومات، وأخصائي الكمبيوتر، وغيرها الكثير. من خلال هذا البرنامج، ستحصل أيضًا على إمكانية الوصول إلى الموارد المجانية التي يمكن أن تساعدك في بدء حياتك المهنية والارتقاء بها، بما في ذلك نصائح المقابلات ومحاكاة المقابلات الشخصية وورش عمل حول إنشاء السيرة الذاتية (بقيمة 79 دولارًا شهريًا)، بالإضافة إلى جلسات التدريب المهني.