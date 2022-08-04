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IT-поддержка Google Professional Certificate
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IT-поддержка Google Professional Certificate

Отличный старт для карьеры в IT. Благодаря навыкам, полученным в этой учебной программе, вы сможете начать работу в IT уже через 3–6 месяцев, даже если у вас ещё нет специального образования и опыта.

Google Career Certificates

Instructor: Google Career Certificates

Top Instructor

2,090 already enrolled

Professional Certificate - 5 course series

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4.8

(186 reviews)

Beginner level

Recommended experience

6 months at 10 hours a week
Flexible schedule
Learn at your own pace

What you'll learn

  • Приобрести необходимые навыки для начальной позиции в сфере IT-поддержки.

  • Научиться выполнять повседневные задачи IT-поддержки: собирать компьютеры, настраивать беспроводные сети, устанавливать программы, отвечать на запросы клиентов и т. д.

  • Освоить все стадии поддержки клиентов – от обнаружения проблем до их устранения и отладки.

  • Познакомиться с ОС Linux, системами доменных имен, интерфейсом командной строки и двоичным кодом.

Skills you'll gain

  • Category: Устранение неполадок
  • Category: Linux
  • Category: Двоичный код
  • Category: Поддержка клиентов
  • Category: Ipv4
  • Category: Сетевая модель
  • Category: Система доменных имен
  • Category: Powershell
  • Category: Интерфейс командной строки
  • Category: Файловые системы Linux
  • Category: Резервное копирование.
  • Category: Работа со службами каталогов.
  • Category: Использование протокола LDAP.
  • Category: Кибербезопасность
  • Category: Защита в сетях Wi-Fi
  • Category: Шифрование
  • Category: Сетевая безопасность

Details to know

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Russian
Subtitles: Russian, Arabic,

Professional Certificate - 5 course series

Earn a career credential that demonstrates your expertise
4.8

(186 reviews)

Beginner level

Recommended experience

6 months at 10 hours a week
Flexible schedule
Learn at your own pace

Prepare for a career in Information Technology

  • Receive professional-level training from Google
  • Demonstrate your proficiency in portfolio-ready projects
  • Earn an employer-recognized certificate from Google
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74%
of certificate graduates report career improvement¹

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  • Resume review

    Improve your resume and LinkedIn with personalized feedback

  • Interview prep

    Practice your skills with interactive tools and mock interviews

  • Career support

    Plan your career move with Coursera's job search guide

¹Based on Coursera learner outcome survey responses, United States, 2021.

Professional Certificate - 5 course series

Основы технической поддержки

Course 122 hours4.9 (146 ratings)

What you'll learn

Skills you'll gain

Category: Устранение неполадок
Category: Linux
Category: Двоичный код
Category: Поддержка клиентов

Основы компьютерных сетей

Course 233 hours4.9 (55 ratings)

What you'll learn

Skills you'll gain

Category: Ipv4
Category: Устранение неполадок
Category: Сетевая модель
Category: Система доменных имен

Операционные системы и вы: как стать опытным пользователем

Course 335 hours4.8 (22 ratings)

What you'll learn

Skills you'll gain

Category: Powershell
Category: Интерфейс командной строки
Category: Linux
Category: Файловые системы Linux

Системное администрирование и службы IT-инфраструктуры

Course 428 hours4.7 (22 ratings)

What you'll learn

Skills you'll gain

Category: Резервное копирование.
Category: Работа со службами каталогов.
Category: Использование протокола LDAP.

Безопасность в IT: искусство борьбы с темными силами

Course 528 hours4.9 (19 ratings)

What you'll learn

Skills you'll gain

Category: Кибербезопасность
Category: Защита в сетях Wi-Fi
Category: Шифрование
Category: Сетевая безопасность

Instructor

Google Career Certificates

Top Instructor

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Offered by

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