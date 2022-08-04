Эта программа сертификации из пяти курсов предназначена для подготовки специалистов IT-поддержки начального уровня. Она построена на базе нового плана обучения, разработанного компанией Google. 80 % студентов в США отметили, что программа положительно повлияла на их карьеру: они нашли работу, получили повышение или открыли новый бизнес. Программа является частью инициативы Grow with Google, в рамках которой мы помогаем создавать экономические возможности для каждого. Подробнее…
После получения сертификата выпускники с разрешением на работу в США могут отправить свои данные напрямую Google, а также другим потенциальным работодателям, например Hulu, Infosys, Intel, Walmart.
Эта программа также поможет вам подготовиться к экзаменам CompTIA A+, которые считаются обязательной частью стандартной сертификации в IT. Если вы сдадите их и пройдете программу, то получите двойную рекомендацию. Чтобы вам было проще овладеть базовыми навыками для работы в IT, мы предлагаем видеолекции, тесты и практические задания по устранению неполадок, обслуживанию клиентов, организации сетей, работе с операционными системами, администрированию и обеспечению безопасности. Вы познакомитесь с сотрудниками Google, карьера которых начиналась с IT-поддержки. Если вы будете заниматься по пять часов в неделю, то сможете получить сертификат примерно через 3–6 месяцев.
Applied Learning Project
В рамках этой программы вы будете выполнять множество типичных задач из сферы IT-поддержки, которые помогут вам подготовиться к реальной работе.
Например, вы научитесь собирать компьютеры, организовывать сети, создавать качественную документацию, анализировать подсети и пути маршрутизации, работать с беспроводными сетями, управлять ПО на устройстве, применять асимметричное шифрование, обрабатывать инциденты и выполнять множество других важных задач.
В результате вы овладеете навыками, которые необходимы системным аналитикам, специалистам поддержки, администраторам баз данных, техническим IT-работникам, специалистам по компьютерной технике и не только. Кроме того, в рамках программы доступны бесплатные ресурсы для старта и развития карьеры в IT: симуляторы собеседований и советы по их прохождению, семинары по составлению резюме (стоимостью 79 долларов США в месяц), а также карьерное консультирование.