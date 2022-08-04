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IT-підтримка від Google Professional Certificate
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IT-підтримка від Google Professional Certificate

Ваш шлях до кар’єри у сфері ІТ. Завдяки цій програмі здобудете навички, необхідні для початку роботи за менше ніж 6 місяців. Від вас не вимагатиметься диплом або досвід роботи.

Google Career Certificates

Instructor: Google Career Certificates

Top Instructor

2,416 already enrolled

Professional Certificate - 5 course series

Earn a career credential that demonstrates your expertise
4.9

(276 reviews)

Beginner level

Recommended experience

6 months at 10 hours a week
Flexible schedule
Learn at your own pace

What you'll learn

  • Ви отримаєте навички, необхідні для успішної роботи у сфері ІТ на початковому рівні

  • Ви навчитеся виконувати завдання: збирати комп’ютери, створювати бездротові мережі, встановлювати програми й обслуговувати клієнтів

  • Ви дізнаєтесь, як забезпечити комплексну підтримку клієнтів, починаючи з виявлення проблем і закінчуючи усуненням несправностей

  • Ви навчитеся використовувати операційні системи, зокрема Linux, системи доменних імен, інтерфейс командного рядка та двійковий код

Skills you'll gain

  • Category: Ipv4
  • Category: Troubleshooting
  • Category: Operating Systems
  • Category: System Software

Details to know

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Ukrainian
Subtitles: Ukrainian, Arabic,

Professional Certificate - 5 course series

Earn a career credential that demonstrates your expertise
4.9

(276 reviews)

Beginner level

Recommended experience

6 months at 10 hours a week
Flexible schedule
Learn at your own pace

Prepare for a career in Information Technology

  • Receive professional-level training from Google
  • Demonstrate your proficiency in portfolio-ready projects
  • Earn an employer-recognized certificate from Google
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74%
of certificate graduates report career improvement¹

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  • Resume review

    Improve your resume and LinkedIn with personalized feedback

  • Interview prep

    Practice your skills with interactive tools and mock interviews

  • Career support

    Plan your career move with Coursera's job search guide

¹Based on Coursera learner outcome survey responses, United States, 2021.

Professional Certificate - 5 course series

Основи технічної підтримки

Course 119 hours4.9 (241 ratings)

What you'll learn

Skills you'll gain

Category: підтримка клієнтів
Category: Двійковий код
Category: Linux
Category: усунення несправностей

Біти і байти комп’ютерної мережі

Course 225 hours4.8 (61 ratings)

What you'll learn

Skills you'll gain

Category: Ipv4
Category: Система доменних імен (DNS)
Category: усунення несправностей
Category: мережева модел

Операційні системи і ви: як стати досвідченим користувачем

Course 330 hours4.8 (28 ratings)

What you'll learn

Skills you'll gain

Category: Powershell
Category: Linux
Category: файлові системи Linux
Category: інтерфейс командного рядка

Системне адміністрування і послуги ІТ-інфраструктури

Course 423 hours4.7 (19 ratings)

What you'll learn

Skills you'll gain

Category: резервне копіювання
Category: Служба каталогів
Category: Lightway Directory Access Protocol (LDAP протокол швидкого доступу до каталогів)

ІТ-безпека: захист від цифрового кібершахрайства

Course 522 hours4.9 (15 ratings)

What you'll learn

Skills you'll gain

Category: Мережева безпека
Category: Криптографія
Category: Кібербезпека
Category: Бездротова безпека

Instructor

Google Career Certificates

Top Instructor

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257 Courses6,069,623 learners

Offered by

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Felipe M.
Learner since 2018
"To be able to take courses at my own pace and rhythm has been an amazing experience. I can learn whenever it fits my schedule and mood."
Jennifer J.
Learner since 2020
"I directly applied the concepts and skills I learned from my courses to an exciting new project at work."
Larry W.
Learner since 2021
"When I need courses on topics that my university doesn't offer, Coursera is one of the best places to go."
Chaitanya A.
"Learning isn't just about being better at your job: it's so much more than that. Coursera allows me to learn without limits."
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