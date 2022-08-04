Підготуйтеся до кар’єри у сфері ІТ, яка інтенсивно розвивається. Досвід роботи або диплом не вимагаються. Пройдіть професійне навчання, розроблене Google: це дасть вам змогу в короткий термін отримати роботу з конкурентною платнею. Пройшовши 5 навчальних курсів, ви здобудете навички, необхідні для отримання роботи початкового рівня. 10 годин навчання на тиждень протягом не більш ніж 6 місяців – і ви отримаєте Професійний сертифікат від Google.
75 % випускників програми Професійної сертифікації від Google у США повідомляють про просування своєї кар’єри протягом 6 місяців після отримання сертифіката*
Ця програма також підготує вас до іспитів CompTIA A+ – стандартної галузевої сертифікації для ІТ. Склавши обидва іспити, ви отримаєте подвійний сертифікат.
Якщо ви бажаєте розвинути власні навички ІТ, ознайомтесь із Професійним сертифікатом “Автоматизація IT з Python від Google”.
Ознайомитися з усіма Професійними сертифікатами від Google можна тут.
*на основі відповідей у рамках опитування випускників програми, США, 2021 р
Applied Learning Project
Ця програма передбачає понад 100 годин навчання та сотні практичних тестів, які допоможуть змоделювати реальні сценарії ІТ-підтримки, що мають вирішальне значення для кар’єрного успіху.
Ми пропонуємо інтерактивний контент, ексклюзивно розроблений співробітниками Google з багаторічним досвідом роботи у сфері ІТ.
На основі відео, тестів і практичних занять ви дізнаєтеся корисну інформацію про усунення несправностей, обслуговування клієнтів, організацію мереж, операційні системи та заходи безпеки, – усе це базові ІТ-навички, необхідні для отримання роботи початкового рівня.
Крім того, ви навчитеся використовувати мережеві протоколи, хмарні ресурси, операційні системи Windows та Linux, командний рядок Linux, дізнаєтеся, що таке системне адміністрування, алгоритми й методи шифрування тощо.
Усі ці навички зараз найбільше користуються попитом на ринку кваліфікованої праці.