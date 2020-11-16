Shanghai Jiao Tong University Logo

Shanghai Jiao Tong University

Shanghai Jiao Tong University, a leading research university located in Shanghai, China, has been regarded as the fastest developing university in the country for the last decade. With special strengths in engineering, science, medicine and business, it now offers a comprehensive range of disciplines in 27 schools with more than 41,000 enrolled students from more than one hundred countries.

Courses and Specializations

Learn Mandarin Chinese
Learn Mandarin Chinese Specialization

Available now

Learn Mandarin Chinese: Intermediate
Learn Mandarin Chinese: Intermediate Specialization

Available now

An Na

An Na

Ph.D., Lecturer
School of Humanities, SJTU
Dominik Scheder

Dominik Scheder

Assistant Professor
The Department of Computer Science and Engineering
Gu Ying

Gu Ying

讲师
Humanity Institute, International Chinese Language Education Center 人文学院国际汉语教育中心
Kolan M. Reddy

Kolan M. Reddy

Liu Jing

Liu Jing

Long Huan 龙环

Long Huan 龙环

助理研究员
计算机系
Peng Chongsheng

Peng Chongsheng

Associate Professor
School of Pharmacy
Qiang Guo

Qiang Guo

Wang Huiru

Wang Huiru

Wang Jun

Wang Jun

Associate Professor
School of Humanities
余建波YU JIANBO

余建波YU JIANBO

Engineer
慕课推进办公室
刘威德 Wei-Te Liu

刘威德 Wei-Te Liu

教授 Professor
云林科技大学 YunTech
叶军

叶军

East China Normal University
姚武

姚武

副教授，副主任
上海交通大学体质健康中心
孟和

孟和

教授
上海交通大学农业与生物学院
张春敏

张春敏

教授
外国语学院
杨柏灿

杨柏灿

教授，博士生导师
上海中医药大学中药学教研室
杨燕

杨燕

副教授
外国语言文化学院
章雅青

章雅青

教授
医学院，上海交通大学
www.sjtu.edu.cn
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