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Operations Research (2): Optimization Algorithms
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少年福利與權利 (Welfare and Rights of Youth)
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唐詩新思路 (Tang Poetry)
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