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National Taiwan University

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Courses and Specializations

CAD/BIM技術與應用
CAD/BIM技術與應用 Specialization

Available now

于天立

于天立

副教授 (Associate Professor)
電機工程學系 (Department of Electrical Engineering)
余峻瑜

余峻瑜

助理教授 (Assistant Professor)
工商管理學系 (Department of Business Administration)
倪衍玄 Yen-Hsuan Ni

倪衍玄 Yen-Hsuan Ni

教授 Professor
臺大醫學院小兒科 Department of Pediatrics, NTUCM
劉少雄

劉少雄

教授 (Professor)
中國文學系 (Department of Chinese Literature)
劉正忠

劉正忠

副教授 (Associate Professor)
中國文學系 (Department of Chinese Literature)
劉邦鋒

劉邦鋒

教授 (Professor)
資訊工程學系 (Department of Computer Science and Information Engineering)
呂世浩

呂世浩

原臺灣大學歷史系助理教授 (Assistant Professor)
歷史學系 (Department of History)
姜至剛 Chih-Kang Chiang

姜至剛 Chih-Kang Chiang

教授 Professor
醫學院毒理學研究所 Graduate Institute of Toxicology
孔令傑 (Ling-Chieh Kung)

孔令傑 (Ling-Chieh Kung)

副教授 (Associate Professor)
資訊管理學系 (Department of Information Management)
康仕仲

康仕仲

原臺灣大學土木工程學系教授 (Professor)
土木工程學系 (Department of Civil Engineering)
張凱琪 Kai-Chi Chang

張凱琪 Kai-Chi Chang

主治醫師 Attending Physician
臺大醫學院醫學系小兒科 Department of Pediatrics, NTUCM
張文貞 Wen-Chen Chang

張文貞 Wen-Chen Chang

教授 Professor
法律學院 College of Law
曹淑娟 Tsao Shu-chuan

曹淑娟 Tsao Shu-chuan

特聘教授 Distinguished Professor
中國文學系 Department of Chinese Literature
朱士維

朱士維

教授 (Professor)
物理學系 (Department of Physics)
李正國

李正國

玉山金控數位金融長暨副總經理
林明仁

林明仁

教授兼系主任 (Professor and Chair)
經濟系 (Department of Economics)
林沛群

林沛群

教授兼副系主任 (Professor and Associate Chair)
機械工程學系 (Department of Mechanical Engineering)
林軒田

林軒田

教授 (Professor)
資訊工程學系 (Department of Computer Science and Information Engineering)
楊岳平 Yueh-Ping Yang

楊岳平 Yueh-Ping Yang

助理教授 Assistant Professor
法律學院 College of Law
楊立偉

楊立偉

兼任助理教授 (Adjunct Assistant Professor)
工商管理學系與資訊管理學系合聘 (Department of Business Administration and Information Management)
歐麗娟

歐麗娟

教授 (Professor)
中國文學系 (Department of Chinese Literature)
洪淑苓

洪淑苓

教授
中國文學系
王植賢 Chih-Hsien Wang

王植賢 Chih-Hsien Wang

臨床副教授 Associate Professor
臺大醫學院醫學系心臟外科 Division of Cardiovascular surgery, Department of Surgery, NTUH
王道一

王道一

教授 (Professor)
經濟學系 (Department of Economics)
盧信銘

盧信銘

副教授 (Associate Professor)
資訊管理學系 (Department of Information Management)
竺靜華

竺靜華

助理教授 (Assistant Professor)
華語教學碩士學位學程 (Graduate Program of Teaching Chinese as a second Language)
苑舉正

苑舉正

教授 (Professor)
哲學系 (Department of Philosophy)
葉丙成

葉丙成

教授 (Professor)
電機工程學系 (Department of Electrical Engineering)
葉俊榮 Jiunn-rong Yeh

葉俊榮 Jiunn-rong Yeh

講座教授 Chair Professor
法律學院 College of Law
蔡孟昆 Meng-Kun Tsai

蔡孟昆 Meng-Kun Tsai

教授 Professor
臺大醫學院一般外科 Division of General Surgery, Department of Surgery, NTUCM
蔡璧名

蔡璧名

副教授 (Associate Professor)
中國文學系 (Department of Chinese Literature)
蔡祝青

蔡祝青

助理教授
中國文學系
蘇凱平 Kai-Ping Su

蘇凱平 Kai-Ping Su

助理教授 Assistant Professor
法律學院 College of Law
蘇東弘 Tung-Hung Su

蘇東弘 Tung-Hung Su

臨床副教授 Clinical Associate Professor
臺大醫院內科部 Division of Gastroenterology and Hepatology, Department of Internal Medicine, NTUH
謝尚賢

謝尚賢

教授兼系主任 (Professor and Chair)
土木工程學系 (Department of Civil Engineering)
謝明慧

謝明慧

教授兼臺灣大學 EMBA 執行長 (Professor and EMBA Executive Director)
管理學院國際企業學系 (Department of International Business)
趙家德 Chia-Ter Chao

趙家德 Chia-Ter Chao

臨床助理教授 Clinical Assistant Professor
臺大醫學院醫學系腎臟內科 Division of Nephrology, Department of Internal Medicine, NTUCM
郭佳瑋

郭佳瑋

教授兼系主任 (Professor and Chair)
工商管理學系 (Department of Business Administration)
陳冠學

陳冠學

國泰金控數位暨數據發展中心協理
陳嫦芬

陳嫦芬

教授 (Professor)
財務金融學系 (Department of Finance)
陳建錦

陳建錦

教授 (Professor)
資訊管理學系 (Department of Information Management)
陳晉興

陳晉興

教授 (Professor)
醫學院醫學系 (School of Medicine)
陳毓文

陳毓文

教授 (Professor)
社會工作學系 (Department of Social Work)
陳永銘 Yung-Ming Chen

陳永銘 Yung-Ming Chen

教授 Professor
臺大醫學院醫學系腎臟內科 Division of Nephrology, Department of Internal Medicine, NTUCM
陳益祥 Yih-Sharng Chen

陳益祥 Yih-Sharng Chen

教授 Professor
臺大醫學院心臟外科 Division of Cardiovascular surgery, Department of Surgery, NTUCM
陳韻如 Yun-Ru Chen

陳韻如 Yun-Ru Chen

副教授 Associate Professor
法律學院 College of Law
雷庚玲

雷庚玲

副教授 (Associate Professor)
心理學系暨研究所 (Department of psychology)
雷立芬

雷立芬

教授 (Professor)
農業經濟學系 (Department of Agricultural Economics)
馮勃翰

馮勃翰

副教授 (Associate Professor)
經濟學系 (Department of Economics)
高嘉宏 Jia-Horng Kao

高嘉宏 Jia-Horng Kao

教授 Professor
臺大醫學院醫學系臨床醫學研究所 Graduate Institute of Clinical Medicine, NTUCM
高嘉謙

高嘉謙

副教授(Associate Professor)
中國文學系 (Department of Chinese Literature)
魏志平

魏志平

教授兼系主任 (Professor and Chair)
資訊管理學系 (Department of Information Management)
黃俊傑

黃俊傑

特聘講座教授
黃尹男

黃尹男

副教授 (Associate Professor)
土木工程學系 (Professor Civil Engineering)
黃詩淳 Sieh-Chuen Huang

黃詩淳 Sieh-Chuen Huang

教授 Professor
法律學院 College of Law
www.ntu.edu.tw
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